СМИ сообщили о конфликте Олича с руководством ЦСКА

Московский ЦСКА и главный тренер команды Ивица Олич приняли решение прекратить сотрудничество из-за серьезных разногласий, сообщает «Чемпионат.com» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По информации издания, у специалиста испортились отношения с генеральным директором клуба Романом Бабаевым, так как функционер пообещал хорвату, что он будет работать с национальной командой на чемпионате Европы — 2020, однако потом позиция армейцев изменилась.

«К тому же, Олич был недоволен, что ему не дали пригласить в штаб Рахимича. Понимания по селекции у тренера и руководства тоже не было», — сказал источник.

Отмечается, что юридически наставник еще не расторг контракт.

23 марта 2021 года Олич сменил на посту главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко. Под руководством хорвата армейцы провели семь встреч чемпионата России, в которых одержали три победы, один матч сыграли вничью и потерпели три поражения.

По итогам сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА набрал 50 очков и занял шестое место в турнирной таблице первенства. Красно-синие впервые с 2001 года не смогли завоевать путевку в еврокубки.

Ранее бывший вратарь московских «Спартака», «Локомотива», ЦСКА и сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал увольнение Олича.