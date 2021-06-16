Губерниев заявил, что эфир с Бузовой не был постановочным

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал скандальный эфир с участием певицы Ольги Бузовой.

«Постанова ли это? Если кто-то подумал, надо спросить у него. Это не постанова — это исключительно блестящее, прямоэфирное общение без оскорблений. Поскольку она женщина очень трудолюбивая, верит в команду Черчесова, как выяснилось, болеет с детства за «Зенит», хотя иногда говорила, что болеет за «Спартак», хочется сказать, что все было сделано, чтобы народ поддержать», — приводит слова комментатора «СЭ».

Бузова посетила студию канала «Матч ТВ» в Останкино 14 июня. Комментатор, подключившийся к эфиру из студии в Санкт-Петербурге, съязвил по поводу ее актерской карьеры и спросил, не употребляла ли она с утра коньяк. После этих слов телеведущая расплакалась. Журналист отметил, что вопрос о коньяке является цитатой из произведения шведской писательницы Астрид Линдгрен «Малыш и Карлсон, который живет на крыше». В ответ певица назвала комментатора «дном». Позднее Губерниев извинился перед Бузовой.

Ранее телеведущий Иван Ургант прокомментировал скандальный эфир с участием спортивного комментатора Дмитрия Губерниева и певицы Ольги Бузовой.