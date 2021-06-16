Экс-защитник сборной СССР заявил, что А. Березуцкий не годится в главные тренеры ЦСКА

Бывший защитник сборной СССР Владимир Пономарев прокомментировал увольнение хорвата Ивицы Олича с поста главного тренера московского ЦСКА.

«Трудно сказать, почему так произошло. Положение очень сложное. Пока Березуцкий командует, но это не годится. Он еще нигде самостоятельно не работал. Хотя бы Игнашевича взяли бы.

Возможен ли тандем братьев Березуцких? У нас все возможно теперь. Наверное, Леннорыч уже не командует всем этим делом, Орешкин командует всем. Ничему не удивляюсь», — приводит слова Пономарева Sport24.

Олич был назначен тренером ЦСКА в марте 2021 года.

После завершения турнира в Российской премьер-лиге (РПЛ) появилась информация о том, что Олич в качестве члена тренерского штаба сборной Хорватии отправится на чемпионат Европы — 2020. В ЦСКА информацию опровергли и заявили, что хорват официально не будет входить в тренерский штаб, но во время своего отпуска волен находиться там, где хочет. Обязанности главного тренера столичной команды будет исполнять Алексей Березуцкий.

ЦСКА по итогам сезона с 50 очками занял шестое место в турнирной таблице РПЛ. Армейцы впервые за 20 лет не попали в еврокубки.

Ранее экс-вратарь ЦСКА Руслан Нигматуллин прокомментировал увольнение Ивицы Олича из ЦСКА.