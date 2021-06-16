Головин пробежал больше всех в 1-м туре на Евро

Лидером по преодоленной дистанции среди всех футболистов, играющих на турнире по итогам 1-го тура оказался полузащитник сборной России и «Монако» Александр Головин, который в матче с бельгийцами преодолел на поле в общей сложности 12,5 км.

В первую пятерку по этому показателю вошел еще один игрок национальной команды — хавбек Магомед Оздоев с показателем 11,9 км, сообщает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В стартовом матче на Евро Россия крупно проиграла Бельгии со счетом 0:3. Следующий матч российская команда проведет с Финляндией 16 июня в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 16.00 по московскому времени. В заключительной встрече группового этапа подопечные Станислава Черчесова в Копенгагене сыграют с Данией 21 июня в 22.00.

Чемпионат Европы — 2020. Группа B

Бельгия — Россия — 3:0

Голы: 1:0 — Ромелу Лукаку, 10; 2:0 — Тома Менье, 34; 3:0 — Лукаку, 88.

Ранее экс-полузащитник сборной России Владимир Быстров рассказал, что ждет от матча национальной команды со сборной Финляндии.