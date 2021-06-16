Губерниев ответил девушке-бойцу ММА, вызвавшей его на бой

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев ответил Ангелине Семеновой, вызвавшей его на бой после скандального эфира с участием комментатора и певицы Ольги Бузовой.

«Дорогая Ангелина! Давайте лучше вместе займемся академической греблей! Сядем в парную двойку, вы загребная, я первый номер! И вместе всех победим», – написал Губерниев в своем Telegram-канале.

Бузова посетила студию канала «Матч ТВ» в Останкино 14 июня. Комментатор , подключившийся к эфиру из студии в Санкт-Петербурге, съязвил по поводу ее актерской карьеры и спросил, не употребляла ли она с утра коньяк. После этих слов телеведущая расплакалась. Журналист отметил, что вопрос о коньяке является цитатой из произведения шведской писательницы Астрид Линдгрен «Малыш и Карлсон, который живет на крыше». В ответ певица назвала комментатора «дном». Позднее Губерниев извинился перед Бузовой.

Ранее сообщалось, что мастер боевых искусств Ангелина Семенова вызвала на бой спортивного комментатора Дмитрия Губерниева.