Быстров о матче с Финляндией: либо победа, либо Финский залив

Экс-полузащитник петербургского «Зенита», московского «Спартака» и сборной России Владимир Быстров рассказал, что ждет от матча национальной команды со сборной Финляндии в рамках группового этапа чемпионата Европы — 2020.

«Посмотрите наши товарищеские матчи. Мы играли со словаками, там еле ноги унесли. И до этого были сложные матчи. Игра с Бельгией показала, что не все игроки в оптимальной форме. Пора уже набрать форму? У нас половина игроков в чемпионате России сидели на скамейке запасных, а вторая половина даже не выходила.

Да куда уже отступать? Ладно, в первом туре скованность помешала показать мастерство. Но во втором матче уже ничего на вас не давит — либо победа, либо Финский залив. Надо забить быстрый гол, иначе дальше будет становиться все тяжелее и тяжелее, — цитирует Быстрова «Матч ТВ».

Напомним, в стартовом матче на Евро Россия крупно проиграла Бельгии со счетом 0:3. Следующий матч российская команда проведет с Финляндией 16 июня в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 16.00 по московскому времени. В заключительной встрече группового этапа подопечные Станислава Черчесова сыграют с Данией.

Чемпионат Европы — 2020. Группа B

Бельгия — Россия — 3:0

Голы: 1:0 — Ромелу Лукаку, 10; 2:0 — Тома Менье, 34; 3:0 — Лукаку, 88.

Ранее Дмитрий Губерниев обратился к игрокам сборной России перед матчем с Финляндией.