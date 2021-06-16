На Евро-2020 за 12 матчей повторили антирекорд по автоголам

На чемпионате Европы — 2020 повторили антирекорд по автоголам (3) за все время проведения турнира, хотя сыграно всего лишь 12 матчей. Столько же забитых мячей в свои ворота было на Евро-2016.

Автогол Матс Хуммельса на 20-й минуте встречи сборной Франции с Германией в рамках группового этапа чемпионата Европы — 2020 стал уже третьим автоголом на турнире. Ранее свои ворота поражали турок Мерих Демираль (в игре с Италией) и поляк Войцех Щенсны (в игре со Словакией).

Напомним, сборная Франции обыграла национальную команду Германии в матче группового этапа чемпионата Европы — 2020 со счетом 1:0.

В следующем туре Франция сыграет с Венгрией. Встреча состоится 19 июня. Стартовый свисток прозвучит в 16.00 по московскому времени.

Германия встретится с Португалией. Команды выйдут на поле 19 июня. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Чемпионат Европы — 2020. Группа F.

Франция — Германия — 1:0

Гол: 1:0 — Хуммельс, 20 (АГ).

Ранее сообщалось, что осле приземления парашютиста на поле перед матчем Франция — Германия несколько человек получили повреждения и попали в больницу.