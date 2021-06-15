Боец Тактаров заявил, что нормально отнесся к Бузовой на «Матч ТВ»

Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Олег Тактаров поделился впечатлениями от перепалки певицы Ольги Бузовой и журналиста Дмитрия Губерниева в эфире «Матч ТВ».

«Это было их личное. Если Ольга красиво одета и хорошо выглядит, то к таким эфирам отношусь прекрасно. Особенно, когда речь идет не про спорт. Постановочная ли это сцена? Нет. Ее довели», — передает слова Тактарова «Спорт-Экспресс».

Бузова посетила студию канала «Матч ТВ» в Останкино 14 июня. Комментатор, подключившийся к эфиру из студии в Санкт-Петербурге, съязвил по поводу ее актерской карьеры и спросил, не употребляла ли она с утра коньяк. После этих слов телеведущая расплакалась. Журналист отметил, что вопрос о коньяке является цитатой из произведения шведской писательницы Астрид Линдгрен «Малыш и Карлсон, который живет на крыше». В ответ певица назвала комментатора «дном». Позднее Губерниев извинился перед Бузовой.

Ранее Бузова посвятила Губерниеву ироничное .