Боярский назвал странным эфир с участием Бузовой и Губерниева

Народный артист РСФСР Михаил Боярский поделился мнением об участии певицы Ольги Бузовой в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Я с ее участием давно ничего не смотрю. Меня это не интересует. Я думаю, что это сделали не подумав. Я не понимаю, что происходит. Это странно», — цитирует Боярского «Спорт-Экспресс».

Бузова посетила студию канала «Матч ТВ» в Останкино 14 июня. Комментатор Дмитрий Губерниев, подключившийся к эфиру из студии в Санкт-Петербурге, съязвил по поводу ее актерской карьеры и спросил, не употребляла ли она с утра коньяк. После этих слов телеведущая расплакалась. Журналист отметил, что вопрос о коньяке является цитатой из произведения шведской писательницы Астрид Линдгрен «Малыш и Карлсон, который живет на крыше». В ответ певица назвала комментатора «дном». Позднее Губерниев извинился перед Бузовой.

Ранее бывший полузащитник московского «Спартака» Максим Калиниченко высказался о скандале с участием Бузовой и комментатора «Матч ТВ». Экс-футболист признался, что ему не понравился эфир с участием певицы.