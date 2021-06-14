Комик Соболев высмеял Юрия Жиркова

Блогер и участник различных комедийных шоу Илья Соболев пошутил об игре Юрия Жиркова за сборную России на чемпионате Европы — 2020.

«Жиркову 37 лет, он признан самым возрастным игроком сборной России в истории чемпионатов Европы. Юрий Валентинович очень добрый и отзывчивый человек, который не умеет говорить «нет». Его игра прекрасна, но выражение лица словно говорит: «Хватит». Кто-то или что-то удерживает его насильно в этой молодежной игре. Это вам не КВН, из которого можно уйти одной финальной песней, футбол – другая игра. Хотя, тоже смешная», - написал Соболев в своем Instagram.

Также Соболев призвал Юрия одеть желтую футболку на следующий матч, если ему нужна помощь.

Жирков является самым возрастным игроком сборной России.

Во время матча с бельгийцами Юрий вышел в основном составе своей команды, но был заменен из-за полученного повреждения в первом тайме.

Напомним, что 12 июня сборная России проиграла команде Бельгии в своем стартовом матче Евро-2020 со счетом 3:0.

Ранее стало известно, что Жирков, Кузяев и Дивеев работают по индивидуальной программе из-за повреждений.