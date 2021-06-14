Зеленский отреагировал на поражение Украины в матче против Нидерландов

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал поражение национальной сборной в матче против Нидерландов на чемпионате Европы — 2020. Соответствующий пост политик опубликовал в Instagram.

«Эмоциональное начало. Очень сильная игра до последней секунды.

Каждый украинец был сегодня с вами и будет и в дальнейшем. Впереди - два важных игры и победа! Потому что надпись на форме не купишь! Ибо это — об Украине! Ибо это сегодня — о вас», — написал Зеленский.

Напомним, что игра Нидерланды — Украина прошла в Амстердаме на стадионе »Йохан Кройф Арена» при ограниченном количестве зрителей и завершилась победой хозяев с минимальным счетом 3:2.

После этой игры подопечные Андрея Шевченко расположилась на третьем месте в турнирной таблице своего квартета, имея разницу забитых и пропущенных мячей »-1».

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Чемпионат Европы — 2020. Группа C

Нидерланды — Украина — 3:2

Голы: 1:0 — Вейналдум, 52; 2:0 — Вегорст, 58; 2:1 — Ярмоленко, 75; 2:2 — Яремчук, 79; 3:2 — Дюмфрис, 85.

Ранее Австрия обыграла Северную Македонию в матче Евро-2020.