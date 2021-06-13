В УЕФА осудили российских болельщиков, освиставших бельгийцев за преклонение колена

12 июня сборная России по футболу уступила Бельгии в матче Евро-2020.

Встреча завершилась со счетом 0:3.

Перед началом матча бельгийские игроки преклонили колено. Некоторые болельщики сборной России освистали игроков.

«Любой игрок или официальное лицо может встать на колено перед матчем. Мы призываем зрителей проявлять уважение к футболистам, которые преклоняют колено», — заявили в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Слова организации передает Hln.be.

Следующий матч сборная России проведет 16 июня с Финляндией. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 16.00 мск.

Чемпионат Европы — 2020. Группа B

Бельгия — Россия — 3:0

Голы: 1:0 — Ромелу Лукаку, 10; 2:0 — Тома Менье, 34; 3:0 — Лукаку, 88.

Ранее Зарема Салихова, спутница владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала матч национальной сборной с командой Бельгии в рамках группового этапа чемпионата Европы — 2020.