Бывший боксер Дрозд рад тому, что Поветкин решил завершить карьеру

Бывший боксер Григорий Дрозд отреагировал на новость о том, что Александр Поветкин решил завершить карьеру, передает «Спорт-Экспресс».

«Рад этой новости после последнего поединка. Саша сам со мной советовался, мы с ним разговаривали. Я ему советовал завершить карьеру. Также знаю, что и его менеджер об этом говорил», — сказал Дрозд.

В ночь на 28 марта состоялся бой между Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом. Поединок, прошедший в рамках бойцовского вечера «Битва на скале» в Гибралтаре, завершился победой представителя Великобритании техническим нокаутом в четвертом раунде. Благодаря этому результату, британец стал временным обладателем чемпионского пояса по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Отметим, что это был бой-реванш после победы российского спортсмена летом прошлого года, где он похожим образом одержал победу в пятом раунде.

Ранее Поветкин объявил о завершении спортивной карьеры.