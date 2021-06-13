На матче Англия — Хорватия болельщик получил серьезную травму
В матче Евро-2020 сборная Англии обыграла национальную команду Хорватии.
Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч забил Рахим Стерлинг.
Издание The Sun передает, что сразу после начала матча болельщик упал с трибуны.
Ему на месте оказали помощь. Фанат доставлен в больницу в тяжелом состоянии.
В следующем матче Англия сыграет против Шотландии. Встреча состоится 18 июня. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.
Хорваты проведут поединок против Чехии. Встреча состоится 18 июня. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.
Евро-2020. Группа D
Англия — Хорватия — 1:0
Гол: 1:0 — Стерлинг, 57.
Ранее полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем стал самым молодым футболистом, который вышел на поле в матче чемпионата Европы за всю историю турнира. Он сыграл с Хорватией в возрасте 17 лет 349 дней.