Свищев призвал перестать оскорблять игроков сборной России

Член комитета Государственной Думы Российской Федерации по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев считает, что нужно перестать оскорблять игроков сборной России после матча с Бельгией, передает «Чемпионат.com».

«Россия проиграла команде номер один в мире. Что мы сейчас хотим? У Бельгии играют звезды мировой величины. Если бы мы выиграли — это было бы чудо. Не оправдываю проигрыш нашей команды, но оскорблять ни в коем случае нельзя», — сказал Свищев.

Следующий матч сборная России проведет 16 июня с Финляндией. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 16.00 по московскому времени

Чемпионат Европы-2020. Группа B

Бельгия — Россия — 3:0

Голы: 1:0 — Ромелу Лукаку, 10; 2:0 — Тома Менье, 34; 3:0 — Лукаку, 88.

Ранее Зарема Салихова, спутница владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала матч национальной сборной с командой Бельгии в рамках группового этапа чемпионата Европы — 2020.