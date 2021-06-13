У Кристиана Эриксена произошла остановка сердца

Врач сборной Дании Мортен Боесен рассказал о том, что футболист датской команды Кристиан Эриксен пережил остановку сердца во время матча Евро-2020 против сборной Финляндии, передает Sky Sports.

«Когда мы подбежали к нему, пульса уже не было. Это была остановка сердца. Мы реанимировали его с помощью дефибриллятора. Это произошло относительно быстро», — сказал Боесен.

Напомним, за несколько минут до конца первого тайма Эриксен потерял сознание. Его срочно увезли в реанимацию. Матч был прерван почти на два часа. Встреча была доиграна и завершилась победой финской команды со счетом 1:0.

В следующем туре датчане сыграют против сборной Бельгии. Встреча состоится 17 июня. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Ранее игроки сборной Дании получили психологическую помощь после инцидента с Эриксеном.