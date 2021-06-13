Игроки сборной Дании получили психологическую помощь после инцидента с Эриксеном

Игроки и персонал сборной Дании получили психологическую помощь после инцидента с хавбеком Кристианом Эриксеном, произошедшем в матче со сборной Финляндии в рамках группового этапа чемпионата Европы — 2020.

«Игроки и персонал сборной получили психологическую помощь и будут продолжать бороться на Евро друг за друга дальше после вчерашнего случая. Мы благодарим всех за сердечные слова поддержки Кристиану Эриксену», — написано в Twitter Датского футбольного союза.

Напомним, за несколько минут до конца первого тайма Эриксен потерял сознание. Его срочно увезли в реанимацию. Матч был прерван почти на два часа. Встреча была доиграна и завершилась победой финской команды со счетом 1:0.

В следующем туре датчане сыграют против сборной Бельгии. Встреча состоится 17 июня. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Ранее профессор Санджай Шарма заявил, что Кристиан Эриксен умер на несколько минут и может завершить карьеру.