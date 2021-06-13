Актер Алексей Маклаков о сборной на Евро: нас ждет четвертьфинал

Заслуженный артист РФ Алексей Маклаков прокомментировал результат встречи сборной России с командой Бельгии в рамках группового этапа чемпионата Европы — 2020.

Напомним, что в своем дебютном матче на турнире Россия со счетом 0:3 уступила бельгийцам.

«Надо жить дальше с оптимизмом. У Черчесова был прагматический подход к игре, потому что, по правилам Евро, есть возможность выхода в плей-офф с третьего места. И от этого надо отталкиваться. С Бельгией могли сыграть хорошо, но вы помните начало матча. Подкисли, такое случается.

Игры у нашей команды я не увидел. Возможно, что не все карты хотелось раскрывать Черчесову. Он всегда непредсказуем, и мы никогда не знаем, кого он выпустит на поле в следующий раз.

Мне кажется, Черчесов немного нафантазировал с защитой. Выделил бы только одного игрока — это Джикия, который вытащил мяч из-под Лукаку. Георгий достойнейшим образом сыграл, одно удовольствие смотреть на него», — сказал актер «Газете.Ru».

Также Маклаков оценил игру атакующей линии национальной сборной и дал прогноз относительно выступления команды на турнире.

«Абсолютно не был виден некий форвард нашей сборной, Дзюба. К сожалению, я ничего не увидел в его игре. Были сплошные забросы, да все не туда. Головин сыграл так себе. Ощущение такое, что команда была настроена на то, чтобы использовать этот матч для подтверждения правильных линий, отношений и сыгранности футболистов. Надеялся, что выпустят Соболева, но, значит, Черчесову он нужен для других игр. Хотя мне кажется, что Саше надо давать играть как можно больше. Потому что это один из ярчайших наших игроков, который может привести сборную России к победе. А так, мой прогноз — нас ждет четвертьфинал, учитывая возможность выхода с третьего места.

Следующий матч сборная России проведет 16 июня с Финляндией. Игра состоится в Санкт-Петербурге и начнется в 16.00 мск.

Чемпионат Европы-2020. Группа B

Бельгия — Россия — 3:0

Голы: 1:0 — Ромелу Лукаку, 10; 2:0 — Тома Менье, 34; 3:0 — Лукаку, 88.

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