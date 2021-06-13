Салихова заявила, что встает на колено, только когда завязывает шнурки сыну

Зарема Салихова, спутница владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, рассказала, как относится к решению игроков сборной России не принимать участия в акции Black Lives Matter и не вставать на колено перед матчем группового этапа чемпионата Европы — 2020 с Бельгией.

Напомним, что в своем дебютном матче на турнире Россия со счетом 0:3 уступила бельгийцам.

«Было сразу понятно, что эта акция не найдет отклика в душах россиян. И не нужно нас стыдить за это. Лично я могу встать на колени только в одном случае — когда завязываю шнурки двухгодовалому сыну», — написала Салихова в своем Telegram-канале.

Следующий матч сборная России проведет 16 июня с Финляндией. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 16.00 мск.

Чемпионат Европы-2020. Группа B

Бельгия — Россия — 3:0

Голы: 1:0 — Ромелу Лукаку, 10; 2:0 — Тома Менье, 34; 3:0 — Лукаку, 88.

Ранее Зарема Салихова ответила Черчесову на слова о том, что сборной не нужны натурализированные игроки.