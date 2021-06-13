Кардиолог заявил, что Эриксен умер на несколько минут и может завершить карьеру

Профессор Санджай Шарма, проводивший кардиологические тесты для Кристиана Эриксена с 2013 по 2020 год, когда футболист играл за лондонский «Тоттенхэм», заявил, что хавбек вряд ли вернется на поле после случившегося в матче с Финляндией в рамках чемпионата Европы — 2020.

«Понятно, что-то пошло не так. Медикам удалось его спасти, но вопрос в том, что случилось? Как могло случиться? Вплоть до 2019 года у игрока были хорошие тесты, тогда как можно объяснить остановку сердца?

Я рад, что он в сознании и в стабильном состоянии, перспективы очень хорошие. Не знаю, будет ли он еще когда-либо играть в футбол. Без преувеличения могу сказать, что вчера он умер. На несколько минут, но умер. Позволят ли ему медицинские службы умереть снова? Ответ — нет.

То, что он выжил, хорошая новость, но плохая заключается в том, что он подходит к концу своей карьеры. В Великобритании ему бы не позволили играть. Мы очень строги в этом плане», — приводит слова специалиста Mirror.

Напомним, за несколько минут до конца первого тайма Эриксен потерял сознание. Его срочно увезли в реанимацию. Матч был прерван почти на два часа. Встреча была доиграна и завершилась победой финской команды со счетом 1:0.

В следующем туре датчане сыграют против сборной Бельгии. Встреча состоится 17 июня. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Ранее Санджай Шарма заявил, что у Эриксена не было проблем с сердцем.