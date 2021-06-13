Во Львове болели против сборной России в матче с Бельгией

В одной из фан-зон Львова украинские болельщики активно поддерживали сборную Бельгии в матче с российской сборной в рамках группового этапа чемпионата Европы — 2020.

Напомним, что в своем дебютном матче на турнире Россия с крупным счетом уступила национальной команде Бельгии. В составе победителей забитыми мячами отметились Тома Менье и Ромелу Лукаку, который оформил дубль.

Следующий матч сборная России проведет 16 июня с Финляндией. Матч пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 16.00 мск. Заключительной встречей группы В для команды Станислава Черчесова станет игра со сборной Дании 21 июня.

Сборная Украины 13 июня сыграет Нидерландами. Поединок состоится в Амстердаме, начало в 22.00 мск. В группе C команда Андрея Шевченко также сыграет со сборными Северной Македонии (17 июня) и Австрии (21 июня).

Чемпионат Европы-2020. Группа B

Бельгия — Россия — 3:0

Голы: 1:0 — Ромелу Лукаку, 10; 2:0 — Тома Менье, 34; 3:0 — Лукаку, 88.

Ранее сообщалось, что во Львове будут бесплатно угощать пивом за каждый гол Бельгии в ворота России.