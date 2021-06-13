Кафельников назвал позорищем матч сборной России с Бельгией

Экс-теннисист Евгений Кафельников остался разочарован игрой российских футболистов в матче со сборной Бельгии в рамках 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020.

Напомним, что в своем дебютном матче на турнире Россия с крупным счетом уступила национальной команде Бельгии. В составе победителей забитыми мячами отметились Тома Менье и Ромелу Лукаку, который оформил дубль.

«Позорище», — написал по ходу матча в Twitter Кафельников.

Следующий матч сборная России проведет 16 июня с Финляндией. Матч пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 16.00 мск.

Чемпионат Европы-2020. Группа B

Бельгия — Россия — 3:0

Голы: 1:0 — Ромелу Лукаку, 10; 2:0 — Тома Менье, 34; 3:0 — Лукаку, 88.

Ранее игрок сборной России Дмитрий Баринов заявил, что в игре Бельгии не было ничего космического.