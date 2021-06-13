Экс-глава РФС обвинил поддерживающих акцию BLM в заигрывании с афроамериканцами

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поделился мнением об отказе игроков сборной России преклонить колено перед стартом матча первого тура группового этапа чемпионата Европы против сборной Бельгии.

По его словам, российские футболисты все сделали правильно.

«Движение BLM — это вообще американское дело, которое к нам никакоого отношения не имеет. Почему мы должны принимать то, что нам далеко и несвойственно? Для всех разумных людей все ясно и объяснимо, поэтому наши футболисты все сделали правильно.

Они заигрывают с афроамериканцами, а мы то тут причем? Это их внутригосударственное дело, мы должны относиться к этому нейтрально», — заявил Колосков в интервью «Чемпионату».

Ранее сообщалось, что организация «Футбол против расизма в Европе» (FARE) жестко раскритиковала свист российских болельщиков в адрес акции «Жизни черных важны» (Black Lives Matter).