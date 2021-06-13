Хабиб дал оптимистичный прогноз по поводу будущего сборной России на Евро-2020

Бывший обладатель чемпионского пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов дал прогноз по поводу перспектив сборной России на чемпионате Европы 2020 года.

По его словам, подопечные Станислава Черчесова смогут побороться за выход в 1/8 финала континентального первенства.

«На что можем рассчитывать? На выход их группы», — передает слова Нурмагомедова «СЭ».

Напомним, что в своем дебютном матче на Евро-2020 российская сборная с крупным счетом уступила национальной команде Бельгии. В составе победителей забитыми мячами отметились Тома Менье и Ромелу Лукаку, который оформил дубль.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Чемпионат Европы-2020. Группа B

Бельгия — Россия — 3:0

Голы: 1:0 — Ромелу Лукаку, 10; 2:0 — Тома Менье — 34; 3:0 — Лукаку, 88.

Ранее сообщалось, что Станислав Черчесов обошел Гуса Хиддинка по числу крупных поражений во главе сборной России