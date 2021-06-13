Лопырева одним словом описала разгром сборной России

Известная телеведущая и посол Международной федерации футбола (ФИФА) Виктория Лопырева лаконично прокомментировала разгромное поражение национальной сборной России в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы 2020 года против Бельгии.

«Такоэ», — написала девушка в своем Twitter.

Напомним, что встреча прошла в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе и завершилась разгромной победой «красных дьяволов» со счетом 3:0.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Чемпионат Европы-2020. Группа B

Бельгия — Россия — 3:0

Голы: 1:0 — Ромелу Лукаку, 10; 2:0 — Тома Менье — 34; 3:0 — Лукаку, 88.

Ранее сообщалось, что сборная России установила антирекорд чемпионатов Европы.