Лопырева одним словом описала разгром сборной России
Вадим Балканов
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Известная телеведущая и посол Международной федерации футбола (ФИФА) Виктория Лопырева лаконично прокомментировала разгромное поражение национальной сборной России в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы 2020 года против Бельгии.
«Такоэ», — написала девушка в своем Twitter.
Напомним, что встреча прошла в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе и завершилась разгромной победой «красных дьяволов» со счетом 3:0.
«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.
Чемпионат Европы-2020. Группа B
Бельгия — Россия — 3:0
Голы: 1:0 — Ромелу Лукаку, 10; 2:0 — Тома Менье — 34; 3:0 — Лукаку, 88.
Ранее сообщалось, что сборная России установила антирекорд чемпионатов Европы.
Такоэ ����♀️— Victoria Lopyreva (@LopyrevaVika) June 12, 2021
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