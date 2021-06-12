Футболист сборной Дании Эриксен признан лучшим игроком матча с Финляндией

Сборная Дании по футболу в матче группового этапа Евро-2020 уступила сборной Финляндии.

Встреча завершилась со счетом 0:1.

Игрок датской сборной Кристиан Эриксен был признан игроком матча, сообщает сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

За несколько минут до конца первого тайма Эриксен потерял сознание. Его срочно увезли в реанимацию. Матч был прерван почти на два часа. Сейчас датчанин находится в стабильном состоянии. Он уже успел поговорить с партнерами по команде.

В следующем туре датчане сыграют против сборной Бельгии. Встреча состоится 17 июня. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Финляндия встретится с Россией. Команды выйдут на поле 16 июня в 16.00 по московскому времени.

Евро-2020. Группа B

Дания — Финляндия — 0:1

Гол: 0:1 — Похьянпало, 59.

Ранее Мартин Шутс, агент футболиста сборной Дании Кристиана Эриксена, рассказал о состоянии здоровья игрока.