Сборная России приедет на игру с Бельгией в строгих костюмах

12 июня сборная России в стартовом матче Евро-2020 сыграет с национальной командой Бельгии.

Российские футболисты приедут на матч в строгих костюмах. Об этом сообщает пресс-служба команды в Instagram.

Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет онлайн-трансляцию поединка.

Турнир должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на следующее лето. Матчи первенства должны были принять Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Санкт-Петербург, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Глазго, Будапешт, Бильбао и Амстердам, но Дублин не смог предоставить гарантии проведения матчей со зрителями и его игры перенесены в Санкт-Петербург. Те игры, которые должны были пройти в испанском Бильбао, перенесены в Севилью.

Ранее Андрей Аршавин сравнил нынешний состав сборной России с командой 2008 год.