Канчельскис: на ЧМ Россию тащили за уши, теперь надо доказать состоятельность

Экс-полузащитник сборной России Андрей Канчельскис рассказал, что он ждет от встречи национальных команд России и Бельгии на чемпионате Европы — 2020.

«Мы все понимаем, что у бельгийцев на каждой позиции сильные игроки. Просто надо выйти с полной самоотдачей, а там уже не так важно – Бельгия и Бельгия.

Хотелось бы, чтобы мы не только против Сан-Марино и Люксембурга играли, а против и таких сборных. Сражались и давали им бой. Пришло время доказать, кто чего стоит, кто как играет.

На домашнем чемпионате мира — 2018 нас тащили за уши. А теперь вот, давайте, докажите, что вы состоятельная сборная. А то за восьмое место давать заслуженных мастеров спорта – позор», – цитирует слова Канчельскиса «Чемпионат.com».

Чемпионат Европы-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Сегодня наша команда встретится со сборной Бельгии. Начало матча — в 22.00 мск.

Также на групповом этапе Евро-2020 коллектив Станислава Черчесова сыграет со сборными Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).

Ранее бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев заявил, что Бельгия поставит на колени многие команды.