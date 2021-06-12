Уткин считает ошибкой решение УЕФА доверить Азербайджану матчи Евро-2020

Журналист и YouTube-блогер Василий Уткин считает ошибкой решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) доверить проведение Азербайджану матчей чемпионата Европы 2020 года. Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

По его мнению, страна еще не доросла до организации больших спортивных мероприятий.

«В общем, ясно, что Азербайджану, увы, рано участвовать в общеевропейских спортивных событиях. Это большая ошибка УЕФА. Надо взрослеть. А пока, рано», — заявил Уткин.

В качестве обоснования своей позиции журналист привел примеры кейсов Нобеля Арустамяна и Михаила Моссаковского, которого не пустили в страну из-за наличия в заграничном паспорте штампа о пребывании в республике Армения, который никогда не был заявлен как основание для отказа работы аккредитованному журналисту.

Ранее генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала инцидент с выдворением комментатора Михаила Моссаковского из Азербайджана.