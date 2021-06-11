Депутат Верховной Рады предложил добавить на форму Украины некоторые регионы России

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко предложил переделать форму сборной Украины, в которой она будет выступать на Евро-2020.

«Кстати, форму и вправду можно чуточку обновить. На ней к карте Украины помимо Крыма добавлены Краснодарский край, Республика Адыгея и часть Ростовской области», — написал Гончаренко в Telegram.

Также Гончаренко прикрепил фотографию с футболкой сборной Украины.

6 июня прошла презентация новой экипировки украинской сборной. Главной особенностью формы стало обозначение границ Украины, в которые также входит Крым. На воротнике футболки присутствует лозунг «Слава Украине! Героям слава!». Сначала Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) одобрил форму национальной команды, однако после запроса Российского футбольного союза (РФС) организация потребовала убрать с внутренней части воротника «Героям слава!», так как в сочетании с первой частью слоган является «явно политическим по своей природе».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на фотографию сотрудников посольства США в Киеве в форме сборной Украины.