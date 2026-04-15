Эвакуация российских специалистов с АЭС «Бушер» завершена

Россия завершила эвакуацию российских специалистов, которые работали над строительством АЭС «Бушер». Об этом сообщил генконсул в Исфахане Андрей Жильцов в беседе с РИА Новости.

«Утром 15 апреля успешно завершилась многодневная многоступенчатая операция по экстренной эвакуации из Ирана российских специалистов, задействованных в строительстве АЭС «Бушер», — сказа он.

Утром в понедельник была начата финальная ротация на этой атомной электростанции, сообщал журналистам глава «Росатома» Алексей Лихачев. Он отметил, что 108 сотрудников покинули АЭС и выдвинулись в сторону города Исфахан, еще 20 человек оставались на объекте.

В конце марта посол России в Иране Алексей Дедов заявлял, что США и Израиль продолжают наносить удары по территории «Бушера». По его словам, были зафиксированы падения ракет во внутренней зоне станции на расстоянии от 200 до 450 метров от реактора.

Ранее Ван И предупредил о последствиях в результате ударов по АЭС на Ближнем Востоке.