Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Политика

Экс-соратница Зеленского осудила его призыв вернуть мужчин призывного возраста на Украину

Мендель: Зеленский извлекает личную выгоду из конфликта на Украине
Dilara Senkaya/Reuters

Бывший пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель на своей странице в соцсети X раскритиковала его призыв вернуть на Украину мужчин призывного возраста, находящихся в Европе.

Она привела слова президента Украины о том, что депортация мужчин призывного возраста – это вопрос справедливости и закона.

«Когда человек, высмеивавший тех, кто служил, и зарабатывавший деньги в России <…> теперь читает всем лекции о «справедливости», отказываясь при этом прекратить конфликт, потому что лично извлекает из него выгоду, создается ощущение, что мир сошел с ума», — написала Мендель.

При этом бывший пресс-секретарь напомнила, что сам Владимир Зеленский уклонялся от призыва в армию Украины.

Накануне Владимир Зеленский во время брифинга с канцлером Фридрихом Мерцем заявил, что Украина и Германия должны заняться возвращением на родину украинских мужчин, выехавших за границу.

Зеленский отметил, что часть украинцев выехали за границу якобы временно, однако они остались там на несколько лет, нарушив тем самым украинское законодательство.

Ранее в Раде оценили намерение Германии высылать уехавших мужчин обратно на Украину.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
