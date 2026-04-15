Экс-соратница Зеленского осудила его призыв вернуть мужчин призывного возраста на Украину

Бывший пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель на своей странице в соцсети X раскритиковала его призыв вернуть на Украину мужчин призывного возраста, находящихся в Европе.

Она привела слова президента Украины о том, что депортация мужчин призывного возраста – это вопрос справедливости и закона.

«Когда человек, высмеивавший тех, кто служил, и зарабатывавший деньги в России <…> теперь читает всем лекции о «справедливости», отказываясь при этом прекратить конфликт, потому что лично извлекает из него выгоду, создается ощущение, что мир сошел с ума», — написала Мендель.

При этом бывший пресс-секретарь напомнила, что сам Владимир Зеленский уклонялся от призыва в армию Украины.

Накануне Владимир Зеленский во время брифинга с канцлером Фридрихом Мерцем заявил, что Украина и Германия должны заняться возвращением на родину украинских мужчин, выехавших за границу.

Зеленский отметил, что часть украинцев выехали за границу якобы временно, однако они остались там на несколько лет, нарушив тем самым украинское законодательство.

Ранее в Раде оценили намерение Германии высылать уехавших мужчин обратно на Украину.