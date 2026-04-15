СМИ сообщили об аресте вооруженного мужчины возле гольф-клуба Трампа

Полиция арестовала американца Шона Штайнера, который прогуливался вооруженный до зубов недалеко от гольф-клуба президента США Дональда Трампа в элитном районе Лос-Анджелеса. Об этом сообщает издание New York Post со ссылкой на полицию.

«Житель Глендейла Шон Штайнер, вооруженный до зубов, обвиняется в совершении нескольких тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом огнестрельного оружия», — говорится в статье.

По словам сотрудников полиции, мужчина в бронежилете и с целым арсеналом оружия, в частности, винтовкой, оформленной в стиле Джокера с его характерными фразами, прогуливался по престижным районам Лос-Анджелеса.

Зафиксировать мужчину удалось недалеко от гольф-клуба Trump National Golf Club Los Angeles в Ранчо-Палос-Вердес. Американца задержали, когда он бегал по проезжей части. После ареста Штайнер признался, что незадолго до этого стрелял в воздух, чтобы «выплеснуть свою злость».

10 апреля телекомпания CBS сообщила, что американские полицейские задержали мужчину, который угрожал расправиться с президентом США и его сыном Бэрроном.

Ранее Трамп рассказал, как покушение повлияло на его жизнь.