В России объяснили резкое укрепление рубля

«СберИнвестиции»: рубль резко укрепился из-за снижения ставок на юаневом рынке
Одним из главных факторов резкого укрепления рубля стало снижение ставок на юаневом рынке, рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе «СберИнвестиций».

«Краткосрочные ставки на юаневом рынке уже находятся почти на нулевом уровне, а трехмесячные опустились ниже 7%. Одновременно на внутренний рынок начинает поступать экспортная выручка, сформированная на фоне высоких мартовских цен, и это также работает в пользу рубля. Ранее равновесный курс доллара оценивался примерно в 80 рублей. Такой уровень учитывал задержки во внешнеторговых потоках и повышенные ставки в юанях. Сейчас ситуация постепенно нормализуется, а это создает для рубля дополнительную поддержку», — отметили в пресс-службе.

Там добавили, что еще одним важным фактором остается нефть: котировки Urals держатся вблизи $100–105 за баррель. Геополитическая напряженность по-прежнему поддерживает высокие цены на сырье, а вместе с ними и экспортные доходы России, уточнили в «СберИнвестициях».

На этом фоне объем экспорта в мае может достигнуть $50 млрд, уверены в компании. Если прогноз оправдается, это станет максимальным уровнем с 2022 года, подчеркнули в «СберИнвестициях». Дополнительную поддержку рублю дает и пауза в действии бюджетного правила: до 1 июля Минфин не выкупает валюту на рынке, сказали в пресс-службе.

В конце апреля на курс может повлиять и сезонный фактор — в этот период экспортеры традиционно активнее продают валютную выручку, чтобы рассчитаться по налогам, уточнили в компании. Кроме того, дальнейшее снижение ставок по юаню делает валютные сбережения менее привлекательными, что тоже играет на стороне рубля, добавили в «СберИнвестициях».

Впрочем, в компании указали и на риски. Среди них — возможное быстрое снижение цен на нефть, а также возвращение Минфина к покупкам валюты, подчеркнули в пресс-службе. Оба фактора способны изменить текущую динамику, заключили в компании.

По данным Investing.com, с пиковых значений в марте доллар подешевел более чем на 12 рублей или 14%. 14 апреля он стоил более 74,69 рубля.

Ранее сообщалось, что в России ожидают доллар по 70 рублей.

 
