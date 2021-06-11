Захарова отреагировала на фото сотрудников посольства США в форме сборной Украины

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на фотографию сотрудников посольства США в Киеве в форме сборной Украины.

В Telegram-канале Захарова опубликовала снимок с американскими дипломатами и черно-белую фотографию нацистского приветствия сборной Англии на Олимпиаде 1938 года в Германии.

«14 мая 1938 года. Сборная Англии на Олимпийском стадионе в Берлине, подняли руки в нацистском приветствии. Присутствовали Геринг, Гесс и Геббельс. 10 июня 2021 года. Посольство США в Киеве в футболках с украинским аналогом нацистского приветствия — «Слава Украине!» — написала Захарова.

6 июня прошла презентация новой экипировки украинской сборной. Главной особенностью формы стало обозначение границ Украины, в которые также входит Крым. На воротнике футболки присутствует лозунг «Слава Украине! Героям слава!». Сначала Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) одобрил форму национальной команды, однако после запроса Российского футбольного союза (РФС) организация потребовала убрать с внутренней части воротника «Героям слава!», так как в сочетании с первой частью слоган является «явно политическим по своей природе».

Ранее сообщалось, что Украина намерена оставить на форме полный лозунг.