Украина намерена играть на Евро в форме с лозунгом «Героям слава!»

Пресс-атташе сборной Украины Александр Гливинский заявил, что национальная команда будет играть на чемпионате Европы — 2020 в форме с лозунгом «Героям слава!». Об этом представитель сборной заявил на пресс-конференции перед матчем с Нидерландами.

6 июня прошла презентация новой экипировки украинской сборной. Главной особенностью формы стало обозначение границ Украины, в которые также входит Крым. На воротнике футболки присутствует лозунг «Слава Украине! Героям слава!». Сначала Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) одобрил форму национальной команды, однако после запроса Российского футбольного союза (РФС) организация потребовала убрать с внутренней части воротника «Героям слава!», так как в сочетании с первой частью слоган является «явно политическим по своей природе».

«Эта форма была утверждена УЕФА и сейчас президент УАФ находится в Риме и общается по поводу этого с представителями УЕФА. И да, мы собираемся играть в этой форме на чемпионате Европы», — сказал Гливинский.

Сборная Украины также отобралась на чемпионат Европы. В группе C команда Андрея Шевченко сыграет с командами Нидерландов (13 июня), Северной Македонии (17 июня) и Австрии (21 июня).

Ранее спикер Рады Дмитрий Разумков заявил, что форма сборной Украины не является делом УЕФА.