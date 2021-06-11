Экс-игрок сборной России Самедов назвал главное тренерское качество Черчесова

Экс-полузащитник московских «Спартака», «Локомотива», «Динамо» и сборной России Александр Самедов высказался о главном тренере национальной команды Станиславе Черчесове.

«Главное тренерское качество Черчесова? Умение надеть на себя «бронежилет», от которого отскакивает весь негатив. Что бы вокруг ни говорили, что бы ни творилось в интернете, на ТВ, пресс-конференциях, какая бы критика необоснованная ни летела, этот «бронежилет» не пробить. И он в этой броне выходит вперед и принимает на себя основной удар, оберегая таким образом сборную. Команда это чувствует, понимает и ценит, что он в любом случае за нее, — приводит слова Самедова «КП».

Также Самедов добавил, что Черчесов — сильный мотиватор. Его слова перед матчем всегда звучат очень по-генеральски. Они заряжают.

Чемпионат Европы-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Встреча со сборной Бельгии станет для российской команды первой на этом турнире. Матч пройдет 12 июня в Санкт-Петербурге.

Также на групповом этапе Евро-2020 коллектив Станислава Черчесова сыграет со сборными Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).

Ранее сообщалось, что сборная России приехала в Санкт-Петербург на матчи Евро.