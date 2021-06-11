Украинский теннисист обрушился с критикой на УЕФА из-за ситуации с формой Украины на Евро

Украинский теннисист Сергей Стаховский высказался в связи с требованием УЕФА убрать с формы сборной Украины по футболу слоган «Героям слава».

«Сам факт того, что УЕФА пересмотрел уместность нашей формы на чемпионате Европы — 2020, уже есть политика, потому что сделали они это из-за жалобы российской власти. Ваше мусорное «футбол вне политики» не стоит и гроша, — написал спортсмен в Facebook.

6 июня прошла презентация новой экипировки украинской сборной. Главной особенностью формы стало обозначение границ Украины, в которые также входит Крым. На воротнике футболки присутствует лозунг «Слава Украине! Героям слава!».

В ответ на запрос Российского футбольного союза (РФС) в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявили, что изображение карты Украины с Крымом в ее составе не нарушает правил организации, так как ООН признает соответствующие границы государства. При этом организация обязала сборную Украины убрать с формы слоган «Героям слава», который в сочетании с фразой «Слава Украине» несет явный политический подтекст, что является нарушением регламента УЕФА.

Ранее глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко предложил одобрить лозунги «Героям слава», «Слава Украине».