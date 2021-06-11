Познер, комментируя отказ в аккредитации Арустамяну, вспомнил Олимпиаду в фашистской Германии

Журналист Владимир Познер высказался по поводу ситуации с отказом в аккредитации журналисту Нобелю Арустамяну на чемпионат Европы — 2020.

«Спорт должен быть вне политики. Спорт и политика очень близки, они соприкасаются. Более того, это началось давно, еще на Олимпиаде 1936 года, когда впервые ввели командный счет. Германия одержала победу в общем зачете, и это было доказательством того, что немецкая система и национал-социалистическая партия лучше всех других систем. А потом СССР своими победами доказывал, что советская система лучшая в мире. Когда американцы выигрывали, они говорили про свою систему.

Эта тесная связь спорту никак не способствует и вызывает такие вещи. Это должно быть отдельно. Политика — политикой, а спорт — спортом», — цитирует Познера Sport24.

8 июня стало известно, что оргкомитет турнира в Баку заблокировал выдачу аккредитации журналисту. По словам Арустамяна, азербайджанская сторона отказала ему из-за посещения Нагорного Карабаха. Согласно регламенту Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), для получения аккредитации на Евро-2020 журналистам необходимо одобрение всех 11 городов, где пройдут соревнования.

10 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что комментатора «Матч ТВ» Нобеля Арустамяна аккредитовали на чемпионат Европы — 2020 по футболу.

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля. В Баку состоятся три матча группового этапа турнира, а также встреча 1/4 финала.

Ранее Владимир Познер заявил, что он большой поклонник BLM, в котором россияне ничего не смыслят.