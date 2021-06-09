В Госдуме назвали заявление датской полиции дискриминацией по национальному признаку

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев прокомментировал заявление полиции Дании о той радости, которую испытали в стране из-за неприезда российских болельщиков на матч Евро-2020.

«Это дискриминация по национальному признаку. Давайте не оценивать наших фанатов, как хулиганов. Хулиганы есть в любой стране. Российские болельщики, по сравнению с европейцами, самые спокойные и организованные. Мы помним, как вели себя, к примеру, англичане в Марселе», — сказал Свищев «Спорт-Экспрессу».

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. На групповом этапе сборная России встретится с командами Бельгии (Санкт-Петербург, 12 июня), Финляндии (Санкт-Петербург, 16 июня) и Дании (Копенгаген, 21 июня).

Турнир должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на следующее лето. Матчи первенства должны были принять Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Санкт-Петербург, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Глазго, Будапешт, Бильбао и Амстердам, но Дублин не смог предоставить гарантии проведения матчей со зрителями и его игры перенесены в Санкт-Петербург. Те игры, которые должны были пройти в испанском Бильбао, перенесены в Севилью.

Всего в России пройдет семь матчей чемпионата.

Ранее Николай Валуев жестко ответил на радость полиции Дании от неприезда в страну фанатов из России.