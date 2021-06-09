Валуев жестко ответил на радость полиции Дании от неприезда в страну фанатов из России

Депутат Госдумы Николай Валуев жестко прокомментировал заявление полиции Дании, которая выразила радость от того факта, что российским болельщикам запретили въезд на территорию страны на матч третьего тура группового этапа.

«Будем надеяться, что коллективное облегчение полицейских из Дании не образовало в датской канализации слишком большие пробки. Пускай датская канализация справится с облегчением их полицейских», — сказал Валуев «Спорт-Экспрессу».

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. На групповом этапе сборная России встретится с командами Бельгии (Санкт-Петербург, 12 июня), Финляндии (Санкт-Петербург, 16 июня) и Дании (Копенгаген, 21 июня).

Турнир должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на следующее лето. Матчи первенства должны были принять Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Санкт-Петербург, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Глазго, Будапешт, Бильбао и Амстердам, но Дублин не смог предоставить гарантии проведения матчей со зрителями и его игры перенесены в Санкт-Петербург. Те игры, которые должны были пройти в испанском Бильбао, перенесены в Севилью.

Всего в России пройдет семь матчей чемпионата.

Ранее сообщалось, что Полиция Дании рада, что фанатов России не пустят в страну на матч Евро-2020.