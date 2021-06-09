В Федерации спортивных журналистов считают, что Арустамяна наказали за происхождение

Отказ журналисту телеканала «Матч ТВ» Нобелю Арустамяну в аккредитации на чемпионат Европы по футболу не имеет никакого отношения к спорту. Об этом «Газете.Ru» заявил первый вице-президент Федерации спортивных журналистов России (ФСЖР) Александр Ухов. Вместе с тем, он заметил, что организаторы вправе отказывать журналистам в аккредитации без объяснения причин.

«Конечно, я сталкивался с подобным, сколько раз отказывали в аккредитации очень многим журналистам. В годы Холодной войны это было нормальным явлением, так что ничего удивительного в этом нет.

Наверное, телеканалу «Матч ТВ» нужно было приложить усилия и сделать это достоянием гласности в тот момент, когда они получили отказ. А не за несколько дней до старта финальной части чемпионата Европы. Но с юридической точки зрения, как я понимаю, к УЕФА никаких претензий нет. Насколько мне известно, есть положение, по которому организаторы того или иного мероприятия могут отказать в аккредитации без объяснения причин», — сказал Ухов.

Первый вице-президент ФСЖР не сомневается, что лишение Арустамяна аккредитации связано с его этническим происхождением. Он подчеркнул, что ситуация носит исключительно политический характер.

«Причина в случае с Нобелем Арустамяном нам понятна, потому что он этнический армянин, а один из организаторов Евро-2020 — Азербайджан. Они, наверное, имеют право наложить вето на аккредитацию журналиста. То, что это связано с его национальностью, у меня не вызывает никаких сомнений. Такой пункт есть абсолютно во всех положениях по аккредитации журналистов — не только на спортивные соревнования. На любые мероприятия, начиная Петербургским международным экономическим форумом и заканчивая Олимпиадой в Пекине или музыкальным фестивалем в Монтре, организаторы имеют право отказать в аккредитации журналистам без объяснения причин.

Федерация спортивных журналистов России полностью находится на стороне неаккредитованного журналиста «Матч ТВ» Нобеля Арустамяна и делает соответствующий запрос в Международную ассоциацию спортивной прессы (AIPS). Мы направляем запрос, чтобы в будущем подобных инцидентов с журналистами не повторялось. Но с точки зрения юридической мы не имеем полномочий настаивать, потому что в положениях указан отказ в аккредитации без объяснения причин. Обычно отказывают по политическим мотивам — например, из ГДР не пускали, условно говоря, в Америку. Все это политика, это не имеет никакого отношения ни к Нобелю Арустамяну, ни к «Матч ТВ», ни к спорту и ни к футболу, в частности», — резюмировал Ухов.

Ранее сообщалось, что Губерниев считает отказ Арустамяну в аккредитации на Евро гнусным решением.