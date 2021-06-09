Канделаки противно от того, как украинские политики используют свою сборную

Генеральный продюсер «Маты ТВ» Тина Канделаки поддержала обращение Российского футбольного союза (РФС) в УЕФА по поводу новой формы сборной Украины.

«Противно от того, как украинские политики используют свою сборную. Нам вот не приходит в голову размещать на форме политические лозунги. И участие наше в чемпионате Европы — участие в спортивном турнире, где нет места инсинуациям и провокациям других участников. Зачем выносить на спортивные арены то, что не имеет к спорту никакого отношения? Спорт должен быть вне политики сегодня и впредь. И УЕФА должен последовательно защищать эту позицию», — написала Канделаки в своем Telegram-канале.

6 июня Украинская ассоциация футбола (УАФ) представила новый дизайн экипировки сборной. На футболках изображены границы страны, включая Крым, а также написаны лозунги «Слава Украине» и «Героям слава». В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявили, что форма команды была утверждена организацией в соответствии с применимыми правилами.

8 июня РФС направил в УЕФА письмо, в котором обратил внимание на использование политических мотивов в форме сборной Украины. По мнению организации, дизайн новой экипировки украинской команды нарушает принципы УЕФА.

Ранее сообщалось, что президент Украины Зеленский выложил фото в форме сборной с силуэтом Крыма.