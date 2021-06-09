Канделаки противно от того, как украинские политики используют свою сборную

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Генеральный директор «Матч ТВ» Тина Канделаки Генеральный директор «Матч ТВ» Тина Канделаки
Генеральный директор «Матч ТВ» Тина Канделаки
РИА Новости

Генеральный продюсер «Маты ТВ» Тина Канделаки поддержала обращение Российского футбольного союза (РФС) в УЕФА по поводу новой формы сборной Украины.

«Противно от того, как украинские политики используют свою сборную. Нам вот не приходит в голову размещать на форме политические лозунги. И участие наше в чемпионате Европы — участие в спортивном турнире, где нет места инсинуациям и провокациям других участников. Зачем выносить на спортивные арены то, что не имеет к спорту никакого отношения? Спорт должен быть вне политики сегодня и впредь. И УЕФА должен последовательно защищать эту позицию», — написала Канделаки в своем Telegram-канале.

6 июня Украинская ассоциация футбола (УАФ) представила новый дизайн экипировки сборной. На футболках изображены границы страны, включая Крым, а также написаны лозунги «Слава Украине» и «Героям слава». В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявили, что форма команды была утверждена организацией в соответствии с применимыми правилами.

8 июня РФС направил в УЕФА письмо, в котором обратил внимание на использование политических мотивов в форме сборной Украины. По мнению организации, дизайн новой экипировки украинской команды нарушает принципы УЕФА.

Ранее сообщалось, что президент Украины Зеленский выложил фото в форме сборной с силуэтом Крыма.