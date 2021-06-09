Президент Украины Зеленский выложил фото в форме сборной с силуэтом Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский выложил новую фотографию, на которой он одет в форму национальной команды.
«Ждем пятницу», — подписал публикацию в Instagram Зеленский.
В пятницу, 11 июня, стартует чемпионат Европы по футболу. Сборная Украины проведет свой первый матч 13 июня в Амстердаме против сборной Нидерландов.
6 июня Украинская ассоциация футбола (УАФ) представила новый дизайн экипировки сборной. На футболках изображены границы страны, включая Крым, а также написаны лозунги «Слава Украине» и «Героям слава». В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявили, что форма команды была утверждена организацией в соответствии с применимыми правилами.
8 июня Российский футбольный союз (РФС) направил в УЕФА письмо, в котором обратил внимание на использование политических мотивов в форме сборной Украины. По мнению организации, дизайн новой экипировки украинской команды нарушает принципы УЕФА.
Ранее сообщалось, что Зеленский назвал форму сборной Украины с Крымом особенной и способной шокировать.