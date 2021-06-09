«Тампа-Бэй» стала вторым полуфиналистом Кубка Стэнли — 2021

В пятом матче полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» оказалась сильнее «Каролины Харрикейнс».

Встреча прошла в Роли на арене «Пи-Эн-Си» в присутствии 16 299 зрителей и завершилась победой гостей со счетом 2:0.



Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 4:1 в пользу «молний». Этот успех позволил действующим обладателям Кубка Стэнли выйти в полуфинал текущего розыгрыша плей-офф НХЛ.

Напомним, что по итогам вчерашнего игрового дня первую путевку в полуфинал добыл «Монреаль Канадиенс». Еще два счастливчика определятся по итогам матчей «Бостон» — «Айлендерс» и «Вегас» — «Колорадо».

Ранее сообщалось, что нападающий «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Александр Овечкин стал третьим игроком в истории НХЛ по сумме дохода.

Плей-офф НХЛ. 1/4 финала. Пятый матч

«Каролина Харрикейнс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 0:2 (0:0, 0:1, 0:1).