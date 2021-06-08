В Госдуме увидели в призывах США отобрать Олимпиаду у Китая финансовый мотив

Олимпийская чемпионка по конькобежному, депутат Госдумы Светлана Журова поделилась мнением о призыве американских конгрессменов перенести Игры-2022 из Пекина.

7 июня конгрессмены из демократической и республиканской партий внесли в нижнюю палату Конгресса США резолюцию с призывом к Международному олимпийскому комитету (МОК) перенести XXIV зимнюю Олимпиаду из Пекина в другое место. Политики мотивировали свое решение мерами китайских властей, которые якобы нарушают права национальных меньшинств в стране.

Журова напомнила американским политикам о проблеме расизма в США.

«В США темнокожее население тоже очень недовольно отношением к себе. У них в стране тоже есть расизм, который можно преподнести по-разному. Пусть со своими проблемами разберутся, а потом уже смотрят на других», — цитирует Журову Sport24.

По мнению депутата, заявления американских политиков являются популизмом.

«Обычно такие вещи делаются организациями, которые раскручивают подобные темы для увеличения финансирования. Это тоже один из вариантов. МОК не будет рассматривать такие политические вещи и обращать на них внимание. Все должно рассматриваться до того, как выбрали страну и город проведения Олимпиады. США уже делало похожие вещи в 2008 году — один в один как сейчас», — добавила Журова.

В феврале 2021 года коалиция из 180 правозащитных организаций, представляющих тибетцев, уйгуров, внутренних монголов, жителей Гонконга и других, призвала бойкотировать Олимпиаду в столице Китая из-за нарушений прав человека.

Также с подобным предложением выступили политики из Канады и Норвегии. Пресс-секретарь американского Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США обсуждают вопрос бойкота зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

Ранее МИД Китая выразил протест Конгрессу США за попытки бойкотировать Игры в Пекине.