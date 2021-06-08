Захарова согласилась с высказыванием Зеленского о «шокирующей» форме сборной Украины

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на высказывание президента Украины Владимира Зеленского по поводу формы украинской команды для чемпионата Европы — 2020.

Ранее глава государства заявил, что экипировка, на которой изображены границы Украины, включая Крым, является особенной и способна шокировать.

«А мы все слова подбирали. Правильно. Особенную и шокирующую форму пошили для украинских футболистов», — написала Захарова в Telegram-канале.

6 июня глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко представил новую форму сборной, в которой команда проведет чемпионат Европы — 2020. Главной особенностью формы стало обозначение границ Украины, в которые также входит Крым. Также на воротнике футболки присутствует лозунг «Слава Украине! Героям слава!».

Позднее в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявили, что футболка национальной сборной Украины на Евро-2020 утверждена организацией в соответствии с применимыми правилами.

8 июня Российский футбольный союз (РФС) направил в УЕФА письмо, в котором обратил внимание на использование политических мотивов в форме сборной Украины. По мнению организации, дизайн новой экипировки украинской команды нарушает принципы УЕФА.