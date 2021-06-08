Полузащитник «Рубина» Макаров попал в символическую сборную молодежного Евро

Полузащитник казанского «Рубина» Денис Макаров вошел в символическую сборную молодежного первенства Европы среди игроков не старше 21 года. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Хавбек татарского клуба принял участие в трех матчах группового этапа и сумел записать на свой счет один забитый мяч.

Отмечается, что символическую сборную составили технические наблюдатели УЕФА: Боштьян Цесар, Козмин Контра, Душан Фитцел, Джон Пикок и Тибор Шиша.

Напомним, что подопечные Михаила Галактионова после победы над исландцами не сумели выйти из своей отборочной группы, проиграв встречи со сборными Франции и Дании.

Чемпионом же континентального первенства стала сборная Германии.

Ранее сообщалось, что сборная России изучает возможность отказа от выступления на предстоящем чемпионате Европы по футболу — 2020.