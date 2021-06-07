Депутат Свищев: осудил бы россиян в форме сборной Украины

Член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев высказался о новой форме сборной Украины с очертаниями Крыма, передает «Чемпионат.com».

«Лично я, если бы увидел у нас людей в такой форме, осудил бы их. Насколько это попадает под уголовную статью – скажут люди, которые это четко знают. Но я бы таких людей осудил» — сказал Свищев.

6 июня сборная Украины представила новую форму для участия в чемпионате Европы. На форме присутствуют политические лозунги «Слава Украине» и «Героям слава».

Чемпионат Европы-2020 по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная Украины сыграет в одной группе с Австрией, Северной Македонией и Голландией.

Ранее сообщалось о том, что в России могут приговорить к пяти годам заключения за ношение футболки сборной Украины.