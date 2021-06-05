Российские болельщики могут сдать билеты на матч Евро-2020 против Дании

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) начал оповещать российских болельщиков о том, что они могут сдать билеты на матч Евро-2020 против Дании, который пройдет в Копенгагене, передает «Чемпионат.com».

Россия попала в список стран повышенного эпидемиологического риска, поэтому выдача виз была ограничена. Граждане России не могут въехать в страну в качестве туристов.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. На групповом этапе сборная России встретится с командами Бельгии (Санкт-Петербург, 12 июня), Финляндии (Санкт-Петербург, 16 июня) и Дании (Копенгаген, 21 июня).

Чемпионат Европы должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург. Сборной России на групповом этапе предстоит встретиться с Бельгией, Данией и Финляндией.

Ранее Станислав Черчесов назвал основного вратаря сборной России на Евро-2020.